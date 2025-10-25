Cos'è successo a De Bruyne dopo il gol su rigore in Napoli-Inter | non può camminare esce per infortunio
De Bruyne calcia il rigore che ha portato in vantaggio il Napoli e poi si blocca. Incredibile quanto accaduto sul dischetto durante Napoli-Inter. Il belga si è infortunato ed è stato costretto a uscire dal campo accompagnato dallo staff medico dei partenopei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ULTIM'ORA - De Bruyne, è successo poco fa in Galles I DETTAGLI: https://shorturl.at/iWxJx - facebook.com Vai su Facebook
Del Piero a Sky: “De Bruyne? Appena non fanno gol o assist si dice cosa è successo. E’ uno di quelli che consideriamo a fine carriera solo perché lasciano una grande squadra, ma stanno bene, si sanno gestire, sposano la sfida con motivazioni altissime perc - X Vai su X
La lezione di De Giorgi dopo Italia-Argentina: “Festeggiamo ma non troppo, so cos’è successo” - De Giorgi ha gettato acqua sul fuoco dopo la vittoria schiacciante dell’Italia sull’Argentina che ha catapultato gli azzurri ai quarti di finale dei Mondiali ... Riporta fanpage.it
Conte si infuria con De Bruyne: cosa è successo in Milan-Napoli - Il Napoli torna dalla sconfitta di San Siro contro il Milan con un caso da risolvere, quello tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte. Scrive ilgiornale.it
Cos'è successo tra De Bruyne e Conte al Napoli - Il primo stop del Napoli in campionato si è portato dietro uno strascico di polemica legato alla sostituzione di Kevin De Bruyne. Si legge su calciomercato.com