Cos'è successo a De Bruyne dopo il gol su rigore in Napoli-Inter | non può camminare esce per infortunio

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Bruyne calcia il rigore che ha portato in vantaggio il Napoli e poi si blocca. Incredibile quanto accaduto sul dischetto durante Napoli-Inter. Il belga si è infortunato ed è stato costretto a uscire dal campo accompagnato dallo staff medico dei partenopei. 🔗 Leggi su Fanpage.it



