C ’è aria di condivisione, anche nel guardaroba. I tessuti più desiderati della stagione, dal tartan allo spigato, dal pied-de-poule al gessato, si muovono senza confini di genere, avvolgendo corpi e stili con la stessa, calda allure. Come abbinare la camicia di flanella tartan: 5 look dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Come un plaid, ma più chic. Gli outfit con la camicia di flanella da copiare a 20, 30, 40, 50 e 60 anni Dalla lana al cashmere, ogni fibra parla di comfort, ma anche di una certa complicità di coppia: quella che si gioca tra la giacca e camicia, tra i capi di lui che oggi diventano unisex per definizione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cose (molto) calde da condividere