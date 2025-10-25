Cos'è il layering di colore la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate nel look

Verde su verde e marrone con marrone, il nuovo trend per l'autunno 2025 riguarda l'abbinamento dei colori in layering e prevede la sovrapposizione di tonalità molto simili per creare un effetto degradé con i capi d'abbigliamento. Ecco come creare un outfit in layering di colore e i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti da provare.

