Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell’Ue

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 – Ricevendo il prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, in Spagna, Mario Draghi ha indicato il “federalismo pragmatico” come l'unica via d'uscita per l'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche, dalla difesa all'energia.?Il federalismo pragmatico, come declinato dall’ex premier italiano, non è un sogno ideologico, ma una strategia di sopravvivenza economica basata sull'efficienza e sulla flessibilità. Il suo discorso ha trasformato il ritiro di un premio in un potente appello programmatico per l'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cos8217232 il federalismo pragmatico di cui parla draghi e perch233 pu242 risollevare le sorti dell8217ue

© Quotidiano.net - Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell’Ue

Argomenti simili trattati di recente

cos8217232 federalismo pragmatico cuiDraghi: “Ue sotto attacco, futuro è federalismo pragmatico costruito da coalizione volenterosi'” - ”Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Secondo padovanews.it

cos8217232 federalismo pragmatico cuiDraghi all’Ue: valori sotto attacco, serve un federalismo pragmatico - L’ex premier lancia un appello ai leader dell’Unione: “Occorre cambiare per rilanciare il progetto comune” ... Si legge su repubblica.it

cos8217232 federalismo pragmatico cuiDraghi: "Europa sotto attacco, serve federalismo pragmatico" - (LaPresse) "Oggi la prospettiva per l'Europa è tra le più difficili che io ricordi. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 Federalismo Pragmatico Cui