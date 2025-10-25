Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché può risollevare le sorti dell’Ue
Roma, 25 ottobre 2025 – Ricevendo il prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale a Oviedo, in Spagna, Mario Draghi ha indicato il “federalismo pragmatico” come l'unica via d'uscita per l'Unione Europea di fronte alle sfide geopolitiche, dalla difesa all'energia.?Il federalismo pragmatico, come declinato dall’ex premier italiano, non è un sogno ideologico, ma una strategia di sopravvivenza economica basata sull'efficienza e sulla flessibilità. Il suo discorso ha trasformato il ritiro di un premio in un potente appello programmatico per l'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
