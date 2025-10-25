Cosa vi ha chiesto Conte? | risposta sincera di Di Lorenzo sentite il capitano

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Napoli e Inter per il big match di questa ottava giornata di Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio. Napoli, Di Lorenzo suona la carica prima dell’Inter. Il Napoli vuole tornare a vincere per superare un brutto momento che ha visto gli azzurri protagonisti in negativo sia in campionato che in Champions League: “Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però non dobbiamo perdere equilibrio. Bisogna trovare la quadra: le grandi squadre cadono, ma sanno come rialzarsi. Vogliamo giocare una bella partita”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

