Cosa vi ha chiesto Conte? | risposta sincera di Di Lorenzo sentite il capitano

Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Napoli e Inter per il big match di questa ottava giornata di Serie A. Capitan Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio. Napoli, Di Lorenzo suona la carica prima dell’Inter. Il Napoli vuole tornare a vincere per superare un brutto momento che ha visto gli azzurri protagonisti in negativo sia in campionato che in Champions League: “Sicuramente stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però non dobbiamo perdere equilibrio. Bisogna trovare la quadra: le grandi squadre cadono, ma sanno come rialzarsi. Vogliamo giocare una bella partita”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Cosa vi ha chiesto Conte?”: risposta sincera di Di Lorenzo, sentite il capitano

Retroscena Neres: perché Conte l'ha scelto come falso nueve e cosa gli ha detto nella rifinitura - La scelta di affidarsi al falso nueve è una novità assoluta per Antonio Conte il quale aveva sempre scelto un centravanti classico come riferimento offensivo. Da msn.com

Napoli-Inter sold out al Maradona: Conte spera nei tifosi azzurri per rialzarsi subito - Si cerca riparo, conforto nelle proprie certezze. Scrive ilmattino.it

"Patto delle due U", cosa ha detto Conte alla squadra a Castel Volturno - Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, dove Antonio Conte ha tenuto un discorso alla squadra per fare il punto della situazione e confrontarsi in maniera netta su ciò che non ha funzionato nella ... Da msn.com