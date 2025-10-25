Cosa dice la manovra sull' identità del governo Meloni
È stata la settimana dalla manovra, anche questa, e alla fine della giostra si può dire che la quarta legge di bilancio approvata dal governo Meloni, la penultima, prima delle elezioni, è una legge che ci dice qualcosa di interessante su quella che è l'identità del governo Meloni. Quattro “p” possono aiutarci a fare chiarezza: Prudenza, Piazze, punizioni, Pnrr. La “p” di prudenza è quella più importante ed è la vera cifra in fondo dei tre anni di governo: deficit sotto controllo (sotto il tre per cento), percorso di recupero sul debito, pragmatismo, altra “p”, sulle partite più importanti, come il posizionamento europeo e come la politica estera (le “p” si stanno moltiplicando) La “p” di piazza è altrettanto importante perché attraverso la manovra il governo ha certificato sì la sua distanza dalla Cgil (che chissà se come ogni anno organizzerà il suo sciopero generale) ma ha cementificato i rapporti con la Cisl (premi produttività) e riallacciato quelli con la Uil (aumento della contrattazione decentrata), e alla luce di questi equilibri chissà che le prossime manifestazioni e i prossimi scioperi siano poco unitari, con i sindacati divisi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
