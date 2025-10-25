Cosa c' è sotto il San Domenico | in mostra per un giorno cosa è emerso da uno scavo archeologico lungo 27 anni
Sabato mattina, all’ex chiesa di San Giacomo, si è tenuta una conferenza aperta al pubblico sui risultati degli scavi archeologici condotti durante i lavori di recupero e riqualificazione del San Domenico, dal loro avvio del 1998 fino all’attuale quarto stralcio, i cui lavori sono in corso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
