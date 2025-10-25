Cosa bolle in pentola questa settimana?
In Perù, venticinque varietà di peperoncini nativi — patrimonio genetico, gastronomico e culturale insieme — sono partite verso il cuore gelato della Norvegia, destinate al Global Seed Vault delle isole Svalbard. Una spedizione scientifica, certo, ma anche profondamente simbolica: congelare la biodiversità agricola in un caveau a –18 °C significa non solo custodirla, ma dotarla di un futuro. Secondo quanto riportato da La Vanguardia, a coordinare l’operazione è stato il ministero peruviano dello Sviluppo Agrario, insieme all’Istituto Nazionale di Innovazione Agraria (INIA). Dietro i colori e i livelli di piccantezza delle specie di Capsicum si cela un piano di sopravvivenza, in cui la resistenza climatica si unisce alla tutela delle identità alimentari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
