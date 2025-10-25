Cortona il concerto di Marvin Wolfthal con il Quartetto Hubay
Arezzo, 25 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre a San Domenico «Due capolavori della musica da camera dell’Ottocento» Nuovo concerto del maestro Marvin Wolfthal a Cortona. Venerdì 31 ottobre il pianista sarà di scena con il Quartetto Hubay in uno speciale concerto che si terrà alle 19 nella chiesa di San Domenica a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il concerto comprende l’esecuzione di «Due capolavori della musica da camera dell’Ottocento», come recita il titolo dell’evento, ovvero il «Trio N. 1 in re minore op. 49» per violino, violoncello e pianoforte (1839) di Felix Mendelssohn e il «Quintetto in fa minore op. 🔗 Leggi su Lanazione.it
