Cortometraggi a Milano | la rassegna ‘Short & Smart’
Milano, 25 ottobre 2025 - Tre cortometraggi - uno lunedì 27 ottobre, un secondo il 10 novembre e quello di chiusura il 15 dicembre -: ‘Short & Smart’ prende possesso di Milano. La rassegna a ingresso gratuito organizzata da Samsung Electronics Italia si svolgerà da lunedì nella Samsung Smart Arena in via Mike Bongiorno 9 a Milano e prevede la proiezione di cortometraggi che sono stati selezionati “per la loro capacità di raccontare storie autentiche e significative e in grado di stimolare dialogo e riflessione sul mondo contemporaneo”. Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito su registrazione online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
