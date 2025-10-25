Un nuovo corteo della Cgil intitolato “Democrazia al lavoro” è partito da piazza della Repubblica a Roma e ha raggiunto San Giovanni, dove sono iniziato gli interventi degli ospiti. Si tratta dell’ennesima scampagnata progressista per sottolineare il dissenso al governo Meloni, eletto dal popolo e in crescita anche nei sondaggi. “È chiaro che la manovra di Meloni non corrisponde a nessuno dei bisogni della maggioranza dei cittadini, investe solo un sacco di soldi in armi e questa manifestazione è qui per ricordarglielo”, ha affermato il deputato di Avs Nicola Fratoianni, che evidentemente non ha letto il contenuto della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corteo della Cgil a Roma, Landini sfila con Bonelli e Fratoianni contro Meloni e annuncia scioperi a oltranza