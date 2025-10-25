Corteo Cgil Landini | Salvini ha raccontato balle sulle pensioni Pronti a scioperare contro la manovra

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla manifestazione della Cgil "Democrazia e lavoro", il segretario generale Maurizio Landini che si è detto pronto a scioperare contro la manovra: "Legge sbagliata, se non saremo ascoltati dal governo la mobilitazione continuerà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

