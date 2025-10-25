Corteo Cgil a Roma Landini | Questa piazza non è contro qualcuno serve a dare un futuro al Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Questa piazza non è contro qualcuno. Questa piazza serve a dare un futuro al nostro Paese diverso da quello che rischiamo di avere. La novità che vedo è che questa domanda viene proprio dalle nuove generazioni. Non c'è il disinteresse. Le nuove generazioni dicono che questa società non gli piace, che la guerra non la vogliono, che vogliono potersi realizzare, che l'ingiustizia che c'è non è accettabile. Questo è il tema. Un sindacato come il nostro, con umiltà, si deve mettere a disposizione di questo processo. Consapevole che c'è un cambiamento da fare anche per noi" così il segretario della Cgil Landini, a margine della manifestazione a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

