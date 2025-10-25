Corse clandestine a Roma | la carambola uccide una 20enne sulla Colombo gravi altri tre giovani
Una ragazza di 20 anni morta e altre tre persone gravemente ferite. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, in zona Garbatella a Roma. È successo intorno alle 22, quando due auto, una Bmw e una Mini, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate all’altezza d i piazza dei Navigatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dai veicoli quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. La vittima si chiamava Beatrice Bellucci, 20 anni. La ragazza, residente all’Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, era una studentessa universitaria, appassionata di volley e grande tifosa della Roma calcio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Scontro fra due auto, muore una 20enne: ipotesi corse clandestine - facebook.com Vai su Facebook
A onte Milvio e Prati corse clandestine in moto, i residenti: «Servono più controlli, autovelox mobili e dossi» trib.al/tRa5e3s - X Vai su X
A Roma Ponte Milvio e Prati corse clandestine in moto, i residenti: «Servono più controlli, autovelox mobili e dossi» - I residenti, che non riescono a dormire per il rumore assordante e temono per la sicurezza, hanno raccolto oltre un migliaio di firme contro le scorribande notturne. Lo riporta msn.com
Roma, il lungotevere come un circuito: ecco il video delle gare clandestine di moto in piena notte. «Arrivano a 200 km l'ora» - Quasi impercettibili, tanto sono veloci, nei telefonini dei residenti che le riprendono preoccupati. Da roma.corriere.it
Roma, gare clandestine in moto a Ponte Milvio. Esplode la rivolta: «Corrono a fari spenti, prima o poi ci scappa il morto» - Venerdì mattina il Consiglio del Primo Municipio ha votato all'unanimità una mozione per ... Secondo ilmessaggero.it