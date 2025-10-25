Una ragazza di 20 anni morta e altre tre persone gravemente ferite. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, in zona Garbatella a Roma. È successo intorno alle 22, quando due auto, una Bmw e una Mini, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate all’altezza d i piazza dei Navigatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dai veicoli quattro giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. La vittima si chiamava Beatrice Bellucci, 20 anni. La ragazza, residente all’Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, era una studentessa universitaria, appassionata di volley e grande tifosa della Roma calcio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Corse clandestine a Roma: la carambola uccide una 20enne sulla Colombo, gravi altri tre giovani