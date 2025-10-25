Corsa contro la nebbia trapianto di cuore riuscito alle Molinette

Questa è la storia di una paziente di 53 anni che, a causa di una grave cardiomiopatia dilatativa, attende fiduciosa da oltre un anno un cuore e, come spesso accade, finalmente arriva il prezioso dono da una giovane donna che, a causa di un’emorragia cerebrale, purtroppo muore. I suoi parenti acconsentono alla donazione del cuore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

