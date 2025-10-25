Corsa alla Regione | candidati a confronto sui temi dell' agricoltura

Padovaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti Veneto chiama a raccolta la politica regionale per un confronto aperto sul futuro dell’agricoltura e del territorio. Domani 27 ottobre alle 10 al Pala Geox di Padova gli agricoltori di Coldiretti Veneto incontreranno i candidati per presentare ufficialmente “Il Veneto che vogliamo”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

