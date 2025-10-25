Corsa alla Regione | candidati a confronto sui temi dell' agricoltura

Coldiretti Veneto chiama a raccolta la politica regionale per un confronto aperto sul futuro dell’agricoltura e del territorio. Domani 27 ottobre alle 10 al Pala Geox di Padova gli agricoltori di Coldiretti Veneto incontreranno i candidati per presentare ufficialmente “Il Veneto che vogliamo”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sono cinque i candidati alla presidenza della Regione Veneto, 16 le liste in campo in questa campagna elettorale. Ma solo oggi alle 12 si chiuderanno i termini per il deposito dei nomi dei papabili in corsa per palazzo Balbi (in Corte d’Appello a Venezia), e de - facebook.com Vai su Facebook

La corsa elettorale delle donne. Regione, tra i candidati parità solo sfiorata - X Vai su X

Elezioni regionali, il confronto tra i candidati: Stefani lancia il marchio «Veneto 100%». Manildo: pensi alla sanità targata Zaia - Faccia a faccia a Padova, il leghista: brand (e agenzia) di qualità per promuovere prodotti e anche servizi Da un lato, quello del dem Giovanni Manildo, l’idea di introdurre un «contratto di ingresso» ... Da corriere.it

Elezioni regionali in Veneto, i candidati e le richieste degli industriali sulle infrastrutture: Stefani spinge l'autonomia delle autostrade, Manildo punta sui treni - Le soluzioni dei candidati alla presidenza della Regione, dopo le sollecitazioni di Leopoldo Destro: dai trasporti alla rete elettrica e digitale ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Elezioni regionali 2025. Campania Popolare presenta tutta la lista. Ecco gli 8 candidati - Durante l’incontro è intervenuto anche l’onorevole Giacomo De Angelis, che ha tracciato un bilancio critico dei dieci anni di governo De Luca ... Si legge su casertanews.it