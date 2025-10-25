Corruzione all’Università di Cassino revocata l’interdizione | reintegrati Chiusaroli e Arduini

Frosinonetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due professori universitari coinvolti nell'indagine ‘Luna Viola’ sono stati reintegrati e da lunedì potranno tornare a insegnare nell'Ateneo di Cassino. Il Tribunale del Riesame di Roma – Sezione Speciale per le Misure Cautelari Personali e Reali, presieduto dalla dottoressa Natoli, ha accolto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

