Corruzione all’Università di Cassino revocata l’interdizione | reintegrati Chiusaroli e Arduini

I due professori universitari coinvolti nell'indagine ‘Luna Viola’ sono stati reintegrati e da lunedì potranno tornare a insegnare nell'Ateneo di Cassino. Il Tribunale del Riesame di Roma – Sezione Speciale per le Misure Cautelari Personali e Reali, presieduto dalla dottoressa Natoli, ha accolto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

