Corriere dello Sport | Conte sceglie il silenzio | a Napoli tensione alta mentre l’Inter ritrova leggerezza

Napolipiu.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il momento di Antonio Conte e del Napoli, un silenzio che vale più di mille parole. Nessuna conferenza stampa prima di Napoli-Inter, decisione giustificata ufficialmente dall’impegno di Champions, ma che — come sottolinea Gallo sul Corriere dello Sport — non può non essere letta come un segnale politico, il riflesso di un ambiente teso dopo due sconfitte consecutive, una delle quali pesantissima per 6-2. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport conte sceglie il silenzio a napoli tensione alta mentre l8217inter ritrova leggerezza

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte sceglie il silenzio: a Napoli tensione alta, mentre l’Inter ritrova leggerezza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

corriere sport conte sceglieHojlund in dubbio, Conte pensa ad un Napoli con una soluzione a sorpresa - Oggi Rasmus sosterrà il provino decisivo per capire se potrà rientrare, il tecnico intanto studia l'alternativa con Lucca in panchina ... Lo riporta msn.com

corriere sport conte sceglieRetroscena Conte e i giocatori: cosa è successo nel confronto di Napoli dopo il crollo con il Psv - La chiave dell’analisi che anche Conte e la squadra hanno fatto ieri al rientro dall'Olanda, in un’ora di riunione schietta e articolata al centro sportivo con analisi al video de ... Scrive msn.com

corriere sport conte sceglieConte dopo il Psv: «Qualcuno a Napoli butta fumo, i napoletani non devono essere presi per il c...» - 2 in Champions League contro il Psv: «Troppi nuovi giocatori, siamo stati obbligati. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Conte Sceglie