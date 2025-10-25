Corriere dello Sport | Conte sceglie il silenzio | a Napoli tensione alta mentre l’Inter ritrova leggerezza

"> Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo analizza il momento di Antonio Conte e del Napoli, un silenzio che vale più di mille parole. Nessuna conferenza stampa prima di Napoli-Inter, decisione giustificata ufficialmente dall’impegno di Champions, ma che — come sottolinea Gallo sul Corriere dello Sport — non può non essere letta come un segnale politico, il riflesso di un ambiente teso dopo due sconfitte consecutive, una delle quali pesantissima per 6-2. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte sceglie il silenzio: a Napoli tensione alta, mentre l’Inter ritrova leggerezza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Suzuki esclusivo: “Conta solo il Mondiale” ? Roma shock! Gasp da mani nei capelli Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 24 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

$Suzuki, intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio - X Vai su X

Hojlund in dubbio, Conte pensa ad un Napoli con una soluzione a sorpresa - Oggi Rasmus sosterrà il provino decisivo per capire se potrà rientrare, il tecnico intanto studia l'alternativa con Lucca in panchina ... Lo riporta msn.com

Retroscena Conte e i giocatori: cosa è successo nel confronto di Napoli dopo il crollo con il Psv - La chiave dell’analisi che anche Conte e la squadra hanno fatto ieri al rientro dall'Olanda, in un’ora di riunione schietta e articolata al centro sportivo con analisi al video de ... Scrive msn.com

Conte dopo il Psv: «Qualcuno a Napoli butta fumo, i napoletani non devono essere presi per il c...» - 2 in Champions League contro il Psv: «Troppi nuovi giocatori, siamo stati obbligati. Come scrive msn.com