Corretti stili di vita prevenzione e l' importanza della medicina sul territorio | gli studenti dello scientifico a Piazza Idea

Anche gli studenti della terza annualità del percorso Pcto biologico con curvatura biomedica del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì hanno partecipato a "Piazza Idea", l'evento promosso dall'Ausl Romagna in piazza Saffi per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

