Correre per un sogno correre per un respiro | evento del Ferrari Club Lugo a sostegno della fondazione fibrosi cistica
Scuderia Ferrari Club di Lugo di Romagna, con la preziosa collaborazione dell’ASD XC Motorsport di Civita Castellana, organizza per il prossimo 28 ottobre una serata di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. L'evento, dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Questa mattina abbiamo presentato in Commissione Sport del Comune di Pescara il progetto dedicato a Paola Patricelli e Roberta Pagliuca, che nei prossimi giorni partiranno per realizzare il loro grande sogno: correre insieme la Maratona di New York. - facebook.com Vai su Facebook