Corrado Matera | Mi candido con il Pd per continuare a servire la mia terra

25 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale  Corrado Matera  ufficializza  la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025, annunciando la sua presenza  nella lista del Partito Democratico. Una decisione maturata dopo un percorso di riflessione profonda.  “La mia candidatura nel Partito Democratico -spiega Matera- è in linea con i valori che mi hanno sempre guidato: rispetto delle istituzioni, cultura del dialogo, solidarietà, senso del servizio”. Avvocato e uomo delle istituzioni, Matera proviene da una lunga esperienza nel campo del diritto del lavoro e da un percorso politico e amministrativo iniziato sul territorio, come consigliere comunale di Teggiano e poi come vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

