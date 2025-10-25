Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale Corrado Matera ufficializza la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025, annunciando la sua presenza nella lista del Partito Democratico. Una decisione maturata dopo un percorso di riflessione profonda. “La mia candidatura nel Partito Democratico -spiega Matera- è in linea con i valori che mi hanno sempre guidato: rispetto delle istituzioni, cultura del dialogo, solidarietà, senso del servizio”. Avvocato e uomo delle istituzioni, Matera proviene da una lunga esperienza nel campo del diritto del lavoro e da un percorso politico e amministrativo iniziato sul territorio, come consigliere comunale di Teggiano e poi come vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corrado Matera: “Mi candido con il Pd per continuare a servire la mia terra”