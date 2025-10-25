Corrado Matera | Mi candido con il Pd per continuare a servire la mia terra
Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale Corrado Matera ufficializza la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025, annunciando la sua presenza nella lista del Partito Democratico. Una decisione maturata dopo un percorso di riflessione profonda. “La mia candidatura nel Partito Democratico -spiega Matera- è in linea con i valori che mi hanno sempre guidato: rispetto delle istituzioni, cultura del dialogo, solidarietà, senso del servizio”. Avvocato e uomo delle istituzioni, Matera proviene da una lunga esperienza nel campo del diritto del lavoro e da un percorso politico e amministrativo iniziato sul territorio, come consigliere comunale di Teggiano e poi come vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
REGIONALI 2025 LISTA PD IN PROVINCIA DI SALERNO QUALCHE SORPRESA E QUALCHE CONFERMA ? FORTINO Federica PICARONE Francesco detto Franco FALCONE Gaetana MATERA Corrado FOGLIAME Virginia CONTE Federico PETR - facebook.com Vai su Facebook
Incentivi ai Medici di Base nelle Aree Interne, accolta la proposta di Corrado Matera: “Una svolta per la Sanità di prossimità” - X Vai su X
Regionali, un renziano in Fdi aspettando Sangiuliano: Pd, in corsa Conte jr e l’ex assessore Matera - Era nell’aria da giorni ma da ieri mattina è ufficiale un altro cambio di casacca dal centrosinistra al centrodestra: Francesco Iovino, consigliere regionale di Italia Viva si ... Secondo ilmattino.it
Pd Salerno, tensione alle stelle: scontro Guzzo–Matera per un posto in lista. E il partito si divide anche sulle quote rosa - Mentre il segretario provinciale Enzo Luciano lavora per chiudere la lista dei candidati, sul tavolo del regionale guidato da Piero De Luca arriva una ... Riporta agro24.it
A Matera vince la destra con Nicoletti. Crisi di nervi nel Pd: si dimette il segretario regionale Lettieri - Un manager della Cultura, Antonio Nicoletti, ingegnere ecologista, sostenuto dal centrodestra, ha fatto il ribaltone nelle comunali di Matera, battendo nel ballottaggio contro ogni pronostico il ... Si legge su ilfoglio.it