Coppia sequestrata e rapinata in casa | due arresti tra Parete e Caserta

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025

Un colpo violento, una coppia terrorizzata nella propria abitazione e un bottino da oltre 64 mila euro. Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato due uomini di nazionalità albanese, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona in concorso.

coppia sequestrata e rapinata in casa due arresti tra parete e caserta

© Teleclubitalia.it - Coppia sequestrata e rapinata in casa: due arresti tra Parete e Caserta

