Coppia sequestrata e rapinata in casa | due arresti tra Parete e Caserta

Un colpo violento, una coppia terrorizzata nella propria abitazione e un bottino da oltre 64 mila euro. Dopo mesi di indagini serrate, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato due uomini di nazionalità albanese, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona in concorso. Coppia sequestrata e rapinata in casa: due . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Coppia sequestrata e rapinata in casa: due arresti tra Parete e Caserta

Altre letture consigliate

Una coppia di coniugi di 52 e 56 anni è stata arrestata a Brindisi per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nella mattinata del 20 ottobre 2025, durante un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e - facebook.com Vai su Facebook

Anziana aggredita e rapinata in casa, i due malviventi entrano nell'appartamento con una copia delle chiavi. La fuga (con oro e gioielli) ripresa dalle telecamere - Due individui col volto travisato sono entrati nell’abitazione di un’anziana di 83 anni e ... Si legge su ilgazzettino.it

Coppia denuncia: "Rapinati in casa da due banditi mascherati" - Hanno raccontato ai catabinieri una serata di terrore: la rapina nella loro abitazione ad opera di due banditi. corrierediarezzo.it scrive

Coppia di 82enni rapinata in casa: si sospetta stessa banda che ha derubato così altri anziani in Salento - Momenti di panico per una coppia di 82enni a Bagnolo del Salento, rapinati in casa da quattro malviventi che con il volto coperto da passamontagna, dopo averli minacciati, si sono impossessati di ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it