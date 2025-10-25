Coppa del Mondo di Scherma via alla nuova stagione | dal 6 al 9 novembre l’Italia in pedana
Scatterà da Algeri, nel weekend tra il 6 e il 9 novembre, la Coppa del Mondo 20252026 di sciabola maschile e femminile. Saranno 24 gli atleti azzurri, equamente divisi tra uomini e donne, impegnati nella prima tappa stagionale del circuito iridato della specialità. Tra convocati e autorizzati, il CT del settore maschile Andrea Terenzio ha selezionato gli sciabolatori Luca Curatoli (numero 4 del ranking mondiale), Michele Gallo (10), Pietro Torre (25), Dario Cavaliere (38), Mattia Rea (89), Edoardo Cantini (92), Matteo Neri (123), Edoardo Reale (125), Marco Mastrullo (129), Leonardo Dreossi (197), Daniele Franciosa (205) e Cosimo Bertini (228). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
