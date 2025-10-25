Coppa Davis Sinner cede lo scettro di leader | Musetti farà un ottimo lavoro

Jannik Sinner, impegnato al torneo Atp di Vienna, ha parlato del prossimo impegno di Coppa Davis, spiegando le ragioni della sua assenza e mostrando piena fiducia nella squadra azzurra. Il campione altoatesino ha voluto esprimere il proprio sostegno al compagno Lorenzo Musetti, che avrà il compito di guidare l’Italia nel torneo: «Lorenzo farà sicuramente un buon lavoro – ha dichiarato –.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Davis, Sinner cede lo scettro di leader: “Musetti farà un ottimo lavoro”

