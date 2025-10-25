Copa Argentina notte di rigori a Córdoba | Independiente Rivadavia elimina il River e vola in finale
Al Mario Alberto Kempes finisce in lacrime per il River e in festa per Independiente Rivadavia: dopo 90 minuti senza gol e una lunga serata segnata dalla pioggia, la Lepra conquista la finale di Copa Argentina ai calci di rigore, 4–3, centrando un traguardo storico. Decisivo l’ultimo penalty trasformato da Sebastián Villa, mentre per i Millonarios pesa l’errore inaugurale di Miguel Borja, che ha indirizzato la lotteria. Un primo tempo a due velocità e il nubifragio. Il River parte meglio: costruzione pulita, pressione alta e un paio di situazioni interessanti sulle corsie. Poi il cielo si apre: nubifragio a metà gara, campo appesantito e intervallo extra che raffredda ritmo e idee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Ya hay grandes demoras en la zona del Estadio Kempes por el partido de River vs. Independiente Rivadavia para la semifinal de la Copa Argentina. Todos los parques ya estan cerrados y recomiendan evitar la zona quienes no asistan al encuentro. Móvil - X Vai su X
