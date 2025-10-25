Convocati Roma per la sfida contro il Sassuolo | ecco le scelte del tecnico giallorosso Gasperini! La lista

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocati Roma, diramata la lista completa per la trasferta di Reggio Emilia: le decisioni di mister giallorosso Gasperini Domenica alle 15:00 la Roma sarà protagonista al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo nell’ottava giornata di Serie A. Una sfida importante per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, chiamati a dare continuità al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati roma per la sfida contro il sassuolo ecco le scelte del tecnico giallorosso gasperini la lista

© Calcionews24.com - Convocati Roma per la sfida contro il Sassuolo: ecco le scelte del tecnico giallorosso Gasperini! La lista

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, Gasperini convoca 23 giocatori per la sfida contro il Viktoria Plzen: l’elenco completo per la sfida di Europa League - Roma, ecco i convocati per la sfida contro il Viktoria Plzen in Europa League. Secondo calcionews24.com

convocati roma sfida controRoma, Angeliño out con il Viktoria Plzen: i convocati di Gasperini | OneFootball - La Roma si prepara alla terza partita europea di questa stagione: ecco i convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Viktoria Plzen. Scrive onefootball.com

convocati roma sfida controVerso Roma-Viktoria Plzen, i convocati di Gasperini: out Angeliño - Come anticipato dal tecnico giallorosso in conferenza stampa saranno tutti a disposizione per la sfida dell'Olimpico, eccezion fatta per l'esterno spagnolo ... Secondo ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Convocati Roma Sfida Contro