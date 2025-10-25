Convocati Hellas Verona Cagliari: ecco i giocatori scelti dal tecnico Paolo Zanetti per il match di Serie A valido per l’8° giornata Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida tra Hellas Verona e Cagliari, valida per l’8ª giornata della Serie A Enilive 202526. Il match è in programma domani, domenica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Hellas Verona per la sfida contro il Cagliari: ecco le scelte di Zanetti per il match di Serie A! La lista completa