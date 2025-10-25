Convocati Cagliari le scelte in vista della sfida contro il Verona
Convocati Cagliari per la Trasferta a Verona: Confermate Due Assenze. La lista completa Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per la trasferta al Bentegodi. Il tecnico rossoblù ha confermato le assenze di Yerry Mina e Alessandro Deiola, entrambi non recuperati in tempo per la partita. Deiola . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Italiano #convocati #CagliariBFC #CagliariBologna #Cagliari #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #SerieAEnilive - X Vai su X
Mina c'è, se dal 1' vedremo, Gaetano no. #UdineseCagliari, i convocati - facebook.com Vai su Facebook
Convocati Cagliari: le scelte di Pisacane su Mina, Deiola e non solo! La lista completa - Convocati Cagliari per l’Hellas Verona: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Fabio Pisacane per la sfida dell’8a giornata Nella giornata odierna è stata comunicata dal club s ... Come scrive cagliarinews24.com
Convocati Bologna per il Cagliari: i giocatori a disposizione di Italiano - Convocati Bologna per il Cagliari: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Italiano Manca pochissimo al match della settima giornata di Serie A tra Cagliari e Bologna, in progra ... Si legge su cagliarinews24.com
Bologna, i convocati di Italiano: prima chiamata per l’ex Sulemana - Il Bologna ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara contro il Cagliari. Da calciocasteddu.it