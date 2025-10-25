Conviene investire su un titolo indiano? Crescita prevista fino all’80%
Nel panorama azionario globale, pochi titoli stanno attirando l’attenzione degli analisti come Maruti Suzuki India Ltd, la principale casa automobilistica del Paese. Secondo Morgan Stanley, uno dei più influenti istituti finanziari internazionali, le azioni della società potrebbero registrare una crescita fino al 70% o 80% nei prossimi mesi, superando l’indice di riferimento del mercato indiano. Ma da cosa nasce questa previsione così ottimistica? Le previsioni sulle azioni in rialzo. Morgan Stanley prevede che Maruti Suzuki “supererà le performance dell’indice del Paese nei prossimi 60 giorni”, spinta da diversi fattori congiunti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
