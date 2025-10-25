Controlli straordinari nelle aree a rischio | la Provincia di Avellino in azione dopo le scosse

La Provincia di Avellino sta disponendo attività di controllo mirate alle aree dove risultano verosimili o riconoscibili effetti sismici, in coerenza con l’intensità dello scuotimento registrato.Viabilità provinciale: verifiche su ponti e infrastrutture strategicheServizio Viabilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

