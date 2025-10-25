Controlli straordinari a Porta Capuana | identificate 187 persone e sanzioni per violazioni al Codice della Strada

Operazione interforze coordinata dalla Questura di Napoli: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali nell’area di Porta Capuana. Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Decumani, Arenella e Poggioreale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale e Metropolitana, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it