Controlli straordinari a Porta Capuana | identificate 187 persone e sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Operazione interforze coordinata dalla Questura di Napoli: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali nell’area di Porta Capuana. Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Decumani, Arenella e Poggioreale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale e Metropolitana, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Controlli straordinari della Polizia locale nella notte di mercoledì lungo le strade più battute dai frequentatori dei locali in zona Veronetta e sulle Torricelle. Sono state trentasette le sanzioni comminate per divieto di sosta nell'area interessata dal maxi-cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Controlli straordinari a Sestri Ponente, oltre 70 persone identificate https://ift.tt/bgL703y https://ift.tt/mwe24I8 - X Vai su X
Sicurezza a Napoli, controlli interforze a Porta Capuana - L'articolo Sicurezza a Napoli, controlli interforze a Porta Capuana proviene da OttoPagine. Scrive msn.com
Porta Capuana, intensificati i controlli della Polizia di Stato - Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, nel primo pomeriggio odierno, la Polizia di ... Riporta msn.com
Napoli, Porta Capuana, nuovo blitz: «Ora ci sentiamo più sicuri» - Non si arresta l’azione di contrasto dello Stato alla criminalità diffusa a ridosso di piazza Garibaldi. Riporta ilmattino.it