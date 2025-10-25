Controlli nel Cividalese | ubriachi al volante patenti false e locali fuori norma

Udinetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Compagnia di Cividale, nella giornata di venerdì 24 ottobre, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina ducale e in alcuni comuni delle Valli del Torre e del Natisone. Sono stati sottoposti a controllo 30 veicoli e identificate 40. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

