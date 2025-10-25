Controlli nei locali | irregolarità nella vendita di alcolici
Controlli nelle attività commerciali da parte della polizia, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; l’attività è stata concentrata nel territorio di Lenola e finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di giochi con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Odontotecnico nei guai dopo i controlli dei carabinieri del Nas: nei locali trovate anche attrezzature non sterilizzate - facebook.com Vai su Facebook
Sampierdarena, controlli a tappeto in locali e circoli: multe per 18 mila euro https://genovaquotidiana.com/2025/10/16/sampierdarena-controlli-a-tappeto-in-locali-e-circoli-multe-per-18-mila-euro/… - X Vai su X
La movida si sgonfia . Risse e controlli. Locali in vendita nella Vecchia pescheria - Ci sono trattative in corso, speriamo concludere entro il mese". Scrive ilrestodelcarlino.it
Controlli a tappeto del pattuglione straordinario interforze: nel mirino locali della movida, taxi abusivi ed eventi non autorizzati - Controlli a tappeto anti spaccio nei locali della movida, un monitoraggio dei taxi abusivi e di eventi non autorizzati. Riporta quotidianodipuglia.it
Controlli nei locali in centro. Per ora scattano le diffide - Alle ordinanze del sindaco hanno fatto seguito i controlli della polizia municipale dell’Unione dei Comuni e della Asl. Si legge su lanazione.it