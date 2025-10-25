Controlli in val Bidente | chi guidava ubriaco chi con una patente straniera falsa chi con un coltello a serramanico
Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Meldola hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile, delle stazioni della Valle del Bidente e con il supporto della Squadra di intervento operativo. L’attività. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
