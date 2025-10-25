Controlli del Nas in due paninerie scattano sanzioni e sequestri di alimenti non tracciati

Nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità supportati dai colleghi della compagnia piazza Dante hanno eseguito attività ispettive in alcune.

