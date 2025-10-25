Dallo scorso 12 ottobre una barriera digitale è entrata in funzione alle frontiere esterne dell’area Schengen, quindi anche negli aeroporti internazionali, per registrare i viaggiatori che non sono cittadini dell’UE. Si tratta del nuovo sistema EntryExit System (EES) e viene applicato ai cittadini di paesi terzi che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni su un periodo di 180) e sono soggetti a visto o esenti da esso. In vigore nei 29 paesi che applicano integralmente le regole di Schengen (inclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), il sistema è stato introdotto gradualmente e sarà pienamente operativo in tutti i valichi di frontiera esterni entro il 10 aprile 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Controlli biometrici per accedere all’area Schengen