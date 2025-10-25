Controlli alto impatto tra Sampierdarena Cornigliano e Valpolcevera | nove locali sanzionati due chiusi e due arresti

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre è stata condotta un’operazione straordinaria di controllo del territorio nelle delegazioni genovesi di Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera, finalizzata alla prevenzione dei reati e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e amministrative dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Controlli “alto impatto” tra Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera: nove locali sanzionati, due chiusi e due arresti - Maxi operazione interforze tra Sampierdarena, Cornigliano e Valpolcevera: nove locali sanzionati, due chiusi, due arresti e 70 grammi di hashish sequestrati ... Segnala genovatoday.it

controlli alto impatto sampierdarenaBlitz antidroga a ponente: cane Leone fiuta cocaina nelle sale slot di Sampierdarena - Controlli a tappeto nelle sale slot: è questa la novità del servizio straordinario di polizia andato in scena ieri pomeriggio nel Ponente genovese, con il cane antidroga Leone a fiutare tracce di stup ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Controlli Alto Impatto Sampierdarena