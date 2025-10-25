Controlli al Piano non rispetta il foglio di via obbligatorio dalla città e viene denunciato

ANCONA – Proseguono i servizi della polizia volti al controllo e al presidio del territorio, disposti dal questore Cesare Capocasa d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante, nel quartiere del Piano.L’attività di controllo è iniziata alle prime ore di oggi, sabato 25 ottobre, in particolare in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

