Controlli a tappeto Tifoso con razzi mazza e cocaina C’è il daspo di 5 anni

Blitz della Squadra Mobile della Questura di Ascoli che ha denunciato un 38enne tifoso dell’Ascoli trovato in possesso di materiale esplodente, armi improprie e cocaina. L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza in vista dei derby tra Ascoli e Sambenedettese, in programma domani al Del Duca e mercoledì prossimo al Riviera delle Palme, considerati ad alto rischio per l’ordine pubblico. Da giorni le forze di polizia sono impegnate in un lavoro di indagine e controllo del territorio volto a garantire il più alto livello di sicurezza possibile in vista delle sfide fra Ascoli e Samb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli a tappeto. Tifoso con razzi, mazza e cocaina. C’è il daspo di 5 anni

