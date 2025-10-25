Continuano le ricerche anche con l' elicottero di Antonio Rignanese

25 ott 2025

Continuano le ricerche di Antonio Rignanese, il pensionato di 85 anni residente a Nova Milanese scomparso intorno alle 10.30 di mercoledì 22 ottobre.Stando alle informazioni finora emerse, l’uomo era uscito di casa per andare al mercato. Da quel momento in poi se ne sono perse le tracce.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it



