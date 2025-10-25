Conti | Il Dopofestival a Savino forse più di 26 canzoni in gara Mi sveglio la notte pensando ai brani De Martino? Ci arriverà

«Le canzoni in gara saranno 26? Forse un paio in più, per le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: è sempre meglio tenerle libere». Con la consueta ironia, Carlo Conti ha svelato nuovi dettagli sul prossimo Festival di Sanremo, intervenendo al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, durante un dialogo con Aldo Vitali, direttore del settimanale. Il direttore artistico e conduttore dell’evento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

