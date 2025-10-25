Conti | Il Dopofestival a Savino forse più di 26 canzoni in gara Mi sveglio la notte pensando ai brani De Martino? Ci arriverà

«Le canzoni in gara saranno 26? Forse un paio in più, per le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: è sempre meglio tenerle libere». Con la consueta ironia, Carlo Conti ha svelato nuovi dettagli sul prossimo Festival di Sanremo, intervenendo al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, durante un dialogo con Aldo Vitali, direttore del settimanale. Il direttore artistico e conduttore dell’evento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Conti: "Il Dopofestival a Savino, forse più di 26 canzoni in gara. Mi sveglio la notte pensando ai brani. De Martino? Ci arriverà"

Contenuti che potrebbero interessarti

L'annuncio di Carlo Conti che rigurda il DopoFestival ? - facebook.com Vai su Facebook

Il Dopofestival a Nicola Savino, Conti: «A Sanremo 26 canzoni? Forse un paio in più» - Il direttore artistico della kermesse: «Sono nella difficile fase della scelta delle canzoni, mi fido dell’orecchio radiofonico» ... Da unionesarda.it

Carlo Conti, Sanremo: “Il DopoFestival lo condurrà Nicola Savino. 26 cantanti, forse un paio in più” - Savino aveva già condotto il Dopofestival in due edizioni di Sanremo guidate da Carlo Conti, nel 2016 e nel 2017. Scrive msn.com

Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival - Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha svelato il nome del conduttore del Dopofestival: sarà Nicola Savino, che tornerà anche a gennaio con quattro puntate speciali di “Tale e ... Si legge su tg24.sky.it