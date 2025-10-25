Conte vs Lautaro la ricostruzione completa della lite | nuovi dettagli dopo Napoli-Inter

Scintille in campo e fuori tra Antonio Conte e Lautaro Martínez dopo Napoli-Inter. Il tecnico azzurro e l’ex capitano nerazzurro sono stati protagonisti di un acceso battibecco durante la partita del Diego Armando Maradona, terminata 3-1 per i padroni di casa. Una scena che ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, con nuovi dettagli emersi nelle ore successive sulla dinamica dell’episodio e le parole dei protagonisti. La scintilla in campo. Tutto nasce al 61’, quando l’ Inter è sotto 2-1. Mentre Pio Esposito si prepara a entrare al posto di Bonny, Denzel Dumfries finisce a terra dopo un contrasto con Mathías Olivera. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Conte vs Lautaro, la ricostruzione completa della lite: nuovi dettagli dopo Napoli-Inter

Scopri altri approfondimenti

Cos'è successo tra Conte e Lautaro Martinez L'episodio che ha acceso la mischia in campo: https://fanpa.ge/YpQLf . - facebook.com Vai su Facebook

Storie tesissime tra Lautaro e Conte. Alla fine risata di Lautaro e Conte gli urla "Ridi su sto cazzo". Nervosismo alle stelle al Maradona - X Vai su X

Conte Lautaro, clamorosa tensione durante Napoli Inter! L’attaccante sfida il tecnico: «Te la stai facendo sotto» e lui risponde così! La ricostruzione – FOTO - La ricostruzione Durante il big match tra Inter e Napoli, intorno al 60esimo minuto, è ... Secondo calcionews24.com

Lautaro Martinez fa gestacci a Conte, l’allenatore inviperito: brutte scene in Napoli-Inter - L’attaccante ha provocato il mister con gestacci, dimostrando la presenza di ruggini pregresse. Segnala fanpage.it

Bufera tra Conte e Lautaro, volano insulti e gestacci in campo: che rissa! Tra i due c'è un precedente all'Inter - Nervi tesissimi tra il giocatore e il suo ex allenatore durante la sfida del Napoli: cosa è successo al Maradona ... Da msn.com