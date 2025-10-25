Conte un messaggio in conferenza | non le manda a dire dopo Napoli-Inter
Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter di Chivu. Tanti i temi toccati dal tecnico della squadra partenopea: “Come si fa in una settimana a distruggere tutto, questa è la mia domanda. A volte c’è mancanza di rispetto per chi lavora. In tutto si esagera, ma c’è un limite. Noi dobbiamo essere bravi a non ascoltare. Oggi che abbiamo vinto inizio a dire che da inizio anno stiamo giocando senza tantissimi titolari. Ieri si è rotto anche il piede Meret. E’ un momento che come si muove qualcosa ci cade addosso. Ma nonostante questo abbiamo la forza di reagire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Conte e #ADL si sentono tutti i giorni, il messaggio del presidente dopo la disfatta col PSV! Ora tocca alla squadra dare con l'Inter un forte segnale di reazione. Al Maradona è atteso tra i 55 mila anche Aurelio De Laurentiis, di ritorno dagli States. Il presidente - facebook.com Vai su Facebook
REPUBBLICA - Napoli-Genoa, il messaggio di Conte alla squadra in vista del match https://ift.tt/BXKkPjz - X Vai su X
Grillo riaccende il sito del Movimento 5 Stelle e manda un messaggio a Conte: il simbolo è ancora mio - Nel pieno delle tensioni tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, Beppe Grillo riporta online “movimento5stelle. Lo riporta giornalelavoce.it
Conte:“Basta fumo negli occhi, servono verità e unità” - Dopo la pesante sconfitta contro il Psv, il tecnico azzurro lancia un messaggio forte alla squadra, alla città e alla società ... Riporta msn.com
Conte sbuffa in conferenza, una domanda lo infastidisce: “A casa mia si dice chi vuole capire, capisca” - Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ha davanti un tour de force tra Serie A e Champions ... Si legge su fanpage.it