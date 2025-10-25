Conte sprofonda nei sondaggi E Appendino detta la linea | Marchiamo le distanze

Il campo largo fa male ai 5 Stelle. La Supermedia dei sondaggi (Demopolis, Emg, Eumetra, Only Number, SWG e Tecnè) dice che il Movimento è in forte calo. Mentre il partito della premier, pur essendo al governo, si conferma al 30% e gli alleati del Pd e di Avs crescono, il post regionali è ancora peggio delle urne per i pentastellati. Dopo le batoste nelle Marche, in Calabria e in Toscana arriva anche la percentuale che non ti aspetti a livello nazionale: 12,5%. Era da tempo che non si andava così in basso. Più di qualcuno, a dirlo i numeri, non si ritrova con le battaglie Pro Pal e con posizioni, ritenute fin troppo di parte, sulla questione mediorientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

