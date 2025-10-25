Conte spegne la tensione | niente ritiro fiducia al gruppo prima dell’Inter

Antonio Conte prova a cambiare rotta. Dopo i due scivoloni contro Torino e PSV, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte spegne la tensione: niente ritiro, fiducia al gruppo prima dell’Inter

Napoli, Conte: "Pazienza con i nuovi, lavoriamo a due moduli" - Antonio Conte ha parlato di ogni aspetto nella conferenza di fine ritiro a Castel di Sangro: "Stiamo facendo una ... Come scrive napoli.repubblica.it

Conte: 'L'Italia è un Paese per vecchi'. Poi una puntura a Prandelli: 'Niente famiglie in ritiro, serve concentrazione' - Nella consueta intervista esclusiva concessa a Raisport a poche ore dal suo debutto sulla panchina della Nazionale, il ct Antonio Conte ha parlato di alcuni provvedimenti che intende adottare sotto la ... Scrive calciomercato.com