Conte si è assunto troppe responsabilità ma non può logorarsi in altre mansioni Repubblica
Corbo su Repubblica si sofferma sulle difficoltà che il Napoli sta incontrando nell’ultimo periodo e sopratutto su quelle del suo allenatore Antonio Conte. Nell’ultima conferenza dopo la disfatta contro il Psv ha parlato di quello che manca alla squadra quest’anno, affrontando di petto la situazione e assumendosi le responsabilità come ha sempre fatto: «Se vogliamo continuare a crescere e costruire dobbiamo capire che bisogna aumentare i giri e ritrovare quella compattezza che avevamo l’anno scorso, dove c’era un unico obiettivo, non c’erano obiettivi personali, non c’erano situazioni egoistiche, ma c’era un’unica visione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
