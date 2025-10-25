Conte si affida alla vecchia guardia | il Napoli torna alle certezze dello scudetto

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte sceglie la via della continuità e si affida al blocco . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte si affida alla vecchia guardia il napoli torna alle certezze dello scudetto

© Forzazzurri.net - Conte si affida alla vecchia guardia: il Napoli torna alle certezze dello scudetto

Altre letture consigliate

conte affida vecchia guardiaConte si affida alla vecchia guardia: il Napoli torna alle certezze dello scudetto - Conte si affida alla vecchia guardia: il Napoli torna alle certezze dello scudetto Antonio Conte sceglie la via della continuità e si affida al blocco ... Segnala forzazzurri.net

conte affida vecchia guardiaPatto Conte-vecchia guardia, Repubblica: "Nuovi immaturi, tornano Neres e Jesus" - È il patto con la “vecchia guardia” la strada maestra scelta da Antonio Conte per scongiurare sul nascere lo spettro della crisi, che aleggia in modo minaccioso sulla super sfida ... Riporta tuttonapoli.net

Conte stringe patto con la vecchia guardia. Lucca resta "spiazzato" - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il tecnico del Napoli avrebbe stretto un patto con la vecchia guardia della squadra azzurra. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Affida Vecchia Guardia