Conte | Non avrei mai chiesto a Marotta di fare il papà Lasci stare le cose di campo

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore degli azzurri ha risposto così al presidente dell'Inter: "Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà a fare le difese d'ufficio.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte non avrei mai chiesto a marotta di fare il pap224 lasci stare le cose di campo

© Gazzetta.it - Conte: "Non avrei mai chiesto a Marotta di fare il papà. Lasci stare le cose di campo"

Contenuti che potrebbero interessarti

conte avrei chiesto marottaConte: "Non avrei mai chiesto a Marotta di fare il papà. Lasci stare le cose di campo" - L'allenatore degli azzurri ha risposto così al presidente dell'Inter: "Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare il papà a fare le difese d'ufficio... Segnala msn.com

conte avrei chiesto marottaConte glissa su Lautaro Martinez e risponde a Marotta: “Non l’avrei permesso” - Le parole dell'allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del 'Maradona'. Si legge su calciomercato.it

conte avrei chiesto marottaConte risponde a Marotta: "Che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e non intervenga: così sminuisce l'allenatore" - 1, con il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta che è andato a DAZN a protestare per un presunto errore arbitrale che ha dato un ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Avrei Chiesto Marotta