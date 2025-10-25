Conte manda un messaggio in conferenza | non le manda a dire dopo Napoli-Inter
Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter di Chivu. Tanti i temi toccati dal tecnico della squadra partenopea: “Come si fa in una settimana a distruggere tutto, questa è la mia domanda. A volte c’è mancanza di rispetto per chi lavora. In tutto si esagera, ma c’è un limite. Noi dobbiamo essere bravi a non ascoltare. Oggi che abbiamo vinto inizio a dire che da inizio anno stiamo giocando senza tantissimi titolari. Ieri si è rotto anche il piede Meret. E’ un momento che come si muove qualcosa ci cade addosso. Ma nonostante questo abbiamo la forza di reagire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CONTE SEI IMBARAZZANTE! Conte: "Rigore? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io - facebook.com Vai su Facebook
Viviano non le manda a dire a Conte: "Si è lamentato per i troppi giocatori, mai sentito da un allenatore" - X Vai su X
De Biasi: "Conte ha mandato un messaggio a De Bruyne in conferenza, un tecnico fa così" - Mister Gianni De Biasi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, ha commentato così l'attualità del Napoli di Conte, con la questione tattica come principale protagonista: "Se si vince non ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Conte:“Basta fumo negli occhi, servono verità e unità” - Dopo la pesante sconfitta contro il Psv, il tecnico azzurro lancia un messaggio forte alla squadra, alla città e alla società ... msn.com scrive
Grillo riaccende il sito del Movimento 5 Stelle e manda un messaggio a Conte: il simbolo è ancora mio - Nel pieno delle tensioni tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, Beppe Grillo riporta online “movimento5stelle. Riporta giornalelavoce.it