Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter di Chivu. Tanti i temi toccati dal tecnico della squadra partenopea: “Come si fa in una settimana a distruggere tutto, questa è la mia domanda. A volte c’è mancanza di rispetto per chi lavora. In tutto si esagera, ma c’è un limite. Noi dobbiamo essere bravi a non ascoltare. Oggi che abbiamo vinto inizio a dire che da inizio anno stiamo giocando senza tantissimi titolari. Ieri si è rotto anche il piede Meret. E’ un momento che come si muove qualcosa ci cade addosso. Ma nonostante questo abbiamo la forza di reagire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte manda un messaggio in conferenza: non le manda a dire dopo Napoli-Inter