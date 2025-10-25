Conte-Lautaro lite e insulti in mezzo al campo | Cagòn e sto c L' episodio

L'argentino è intervenuto in difesa del compagno di squadra Dumfries, già in discussione col tecnico del Napoli per una presunta simulazione. Ne è nato un parapiglia che ha fatto riemergere il rapporto difficile tra i due dai tempi della comune esperienza all'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte-Lautaro, lite e insulti in mezzo al campo: "Cagòn" e "sto c...". L'episodio

